Francia, svolta nella riforma campionati: Ligue 1 ridotta a 18 squadre dalla stagione 2023-24

Svolta in Francia: dalla stagione 2023-24 la Ligue 1 ridurrà il numero di partecipanti e passerà da 20 a 18 squadre. Stamattina si è riunito il collegio di L1 e dopo un lungo dibattito la riduzione è stata accettata, grazie al voto decisivo del presidente della LFP Vincent Labrune. Per raggiungere la nuova disposizione dei campionati, al termine della stagione 2022-23 ci saranno quattro retrocessioni in Ligue 2 e due promozioni in Ligue 1. A riportarlo è L'Equipe.