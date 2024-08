Ufficiale Fulham, Harris vola di nuovo lontano dal nido: va in prestito al Birmingham

vedi letture

Nuova esperienza in League One per Luke Bernard Harris. Il talentuoso trequartista lascia il Fulham e passa al Birmingham, retrocesso in terza serie nella scorsa stagione e intenzionato subito a tornare in Championship. Il 19enne si trasferisce in prestito secco fino al 30 giugno 2025.

Harris, classe 2005, è un prodotto del settore giovanile del club londinese. A gennaio si è allontanato per la prima volta dal nido: l'avventura con l'Exeter è stata positiva: 21 presenze con 4 gol e 2 assist all'attivo.