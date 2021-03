Fulham, Parker: "Abbiamo subito dei gol stupidi, che delusione"

Scott Parker, allenatore del Fulham, non ha nascosto il proprio rammarico per la sconfitta per 0-3 subita in casa contro il Manchester City. Queste le sue parole rilasciate a BT Sport: "Abbiamo cercato di prendere in mano il gioco contro la migliore squadra d'Europa e d'Inghilterra. Pensavamo di starci riuscendo, ma poi abbiamo subito dei gol stupidi nel secondo tempo. Questo è deludente, ma i giocatori lo sanno. Ho chiesto alla squadra di essere coraggiosa e di provare ad affermarsi sul Manchester City. Per gran parte della gara lo hanno fatto molto bene, ma poi abbiamo incassato delle reti davvero stupide".