Furia Ronaldo dopo il gol annullato in Serbia. La sorella: "Questo si chiama amore per la patria"

Una vera e propria furia Cristiano Ronaldo nella sfida di questa sera tra il suo Portogallo e la Serbia. Proprio all'ultimo secondo della gara, infatti, il portoghese avrebbe segnato quello che sarebbe stato il gol del 3-2 per i lusitani, ma incredibilmente l'arbitro Makkelie, olandese, non ha convalidato la rete. CR7 si è arrabbiato e ha buttato a terra la fascia di capitano. Un atteggiamento spalleggiato anche da Katia Aveiro, la sorellina dell'asso della Juventus, che su Instagram ha condiviso una Story lodando suo fratello: "Questo si chiama amore per la patria e per la maglietta".