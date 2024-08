Futuro Cherki, il DS del Lione: "Sicuramente andrà via. Bisognerà guardare altrove"

Attualmente impegnato ai Giochi Olimpici con la Nazionale francese, Rayan Cherki virtualmente ha già una medaglia appesa al collo, in attesa della finalissima contro la Spagna al Parco dei Principi venerdì (ore 21.00). Lontano al momento dal Lione, suo club di appartenenza, tuttavia il gioiellino trequartista di soli 20 anni ha scatenato l'interesse di molteplici super club sparsi in Europa, tra PSG e Borussia Dortmund (che ha abbandonato la pista però). Ma nelle ultime ore sarebbe emersa una nuova pretendente.

Le ultime. Infatti, stando alle rivelazioni di FootMercato, il trequartista classe 2003 sarebbe stato attenzionato anche dal Lipsia, fresco della battaglia vinta per riottenere Xavi Simons in prestito. Il motivo di questo interesse è molto semplice e legato alla trama Dani Olmo a un passo dal Barcellona. Cherki potrebbe di fatto prendere il posto dello spagnolo per un affare tra i 15 e i 20 milioni di euro e a confermare il giocatore francese più fuori che dentro l'OL ci ha pensato il direttore sportivo David Friio.

La dichiarazione. "Abbiamo parlato con lui all'inizio dell'estate e stiamo cercando di trovare una soluzione. Sicuramente andrà via. Non so cosa sia meglio. All'estero o al PSG? Penso che debba essere una situazione vantaggiosa per tutti. È un figlio del club, ha dato molto da quando si è formato qui, ma ci sono momenti della carriera in cui bisogna guardare altrove. Il club che lo prenderà ne trarrà tutti i benefici", ha confermato il diesse in un'intervista a Le Progrès.