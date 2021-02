Futuro con Felipe Melo per Diego Costa? La punta è svincolata e può andare al Palmeiras

Futuro in Brasile, nel club del cuore, per Diego Costa? La punta svincolatasi dall'Atletico Madrid, cerca ancora squadra. Secondo Sky Sports UK, il trentaduenne potrebbe finire al Palmeiras. Il Verdao, uscito in semifinale contro il Tigres al Mondiale per Club dopo la Libertadores vinta, starebbe cercando un nuovo grande simbolo per l'attacco. E il nome da sogno sarebbe proprio quello di Diego Costa.