Ufficiale Gago nuovo tecnico del Boca: "Miglior club al mondo. Paredes? In rosa ottimi giocatori"

vedi letture

La notizia era nell'aria, adesso è anche ufficiale: Fernando Gago è il nuovo allenatore del Boca Juniors. L'ex centrocampista degli Xeneizes, del Real Madrid, della Roma, del Valencia e del Velez Sarsfield ha firmato il suo contratto e si è presentato in conferenza stampa: "Cercherò di dare il massimo per formare una squadra che possa competere in tutte le competizioni in cui deve giocare. Voglio una squadra leader, che sappia dove vuole giocare, con tanto peso offensivo. Avere quell'intensità di voler avere sempre la palla".

Conosce già i giocatori?

"Ho parlato in gruppo, i colloqui individuali si svolgeranno giorno per giorno. Il programma è lo stesso, giocherà chi starà bene. A prescindere dal nome, giocherà chi si allenerà più forte e così costruiremo la squadra ogni settimana. "Ora mi sto divertendo e come ho detto ieri, torno a casa mia, nel luogo dove sono cresciuto. Sono molto felice ed emozionato, voglio ringraziare mia moglie e i miei figli, che non hanno potuto essere qui oggi e mi piacerebbe che fossero lì, ma ce la godremo alla Bombonera".

Che sensazioni prova?

"Proverò a dare il massimo e anche a divertirmi, facendo capire alla squadra che questo è il miglior club del mondo".

Vi piace Paredes, siete interessati?

"In rosa ci sono ottimi giocatori".