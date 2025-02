Ufficiale Galatasaray, è arrivata la firma di Frankowski: si trasferisce in prestito con opzione

Il Lens continua a separarsi dai suoi migliori giocatori. Dopo Khusanov e Danso, il club francese perde un altro dei suoi leader: Przemysław Frankowski è stato ceduto in prestito (per 1 milione di euro) al Galatasaray con un'opzione di acquisto fissata a 7 milioni di euro. In totale, il polacco potrebbe portare quindi 8 milioni di euro nelle casse dei Sang et Or.

Questo il comunicato dei turchi: "È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Przemysław Adam Frankowski e il suo club RC Lens per il trasferimento temporaneo del giocatore per il resto della stagione 2024-2025, con un'opzione di acquisto condizionata. Di conseguenza, verrà versata alla società del calciatore una commissione di trasferimento provvisoria di 1.000.000 di euro netti. Il giocatore riceverà una somma netta garantita di 900.000 euro per la stagione calcistica 2024-2025. Inoltre, l'opzione di acquisto condizionata del calciatore ammonta a 7.000.000 di euro. In caso di esercizio dell'opzione di acquisto condizionata, il contratto del giocatore sarà valido fino alla fine della stagione 2027-28 e verrà corrisposto il seguente corrispettivo garantito:

- 1.700.000 euro per la stagione 2025-2026

- 1.700.000 euro per la stagione 2026-2027

- 1.700.000 euro per la stagione 2027-2028"