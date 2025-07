Ufficiale Il Rennes cede Matusiwa in Championship: si trasferisce all'Ipswich per 12 milioni

L’Ipswich Town ha annunciato l’ingaggio del centrocampista centrale Azor Matusiwa dal Rennes. Il 27enne olandese ha firmato un contratto quadriennale e si trasferisce a Portman Road per una cifra che non è stata resa nota, ma che secondo le indiscrezioni ammonta a circa 12 milioni di euro.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell’Ajax, Matusiwa ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con un prestito al De Graafschap, per poi approdare nel 2019 al Groningen, dove ha collezionato oltre 50 presenze in tutte le competizioni. Nel 2021 ha lasciato l’Eredivisie per la Ligue 1, firmando con il Reims, club con cui ha giocato 75 partite in campionato. Tre anni più tardi si è trasferito al Rennes, dove nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti del centrocampo con 29 presenze nella massima serie francese. Matusiwa è un centrocampista completo, capace di incidere sia in fase di possesso che in copertura, e sarà un tassello importante per l’Ipswich nella nuova stagione per tentare la risalita in Premier.

Con il suo arrivo, il club inglese mette a segno il terzo colpo estivo, dopo il portiere David Button e il difensore Cedric Kipre, quest’ultimo arrivato in prestito: "Sono una persona che si affida molto alle sensazioni, e fin dal primo momento qui ho percepito qualcosa di speciale. Ho sentito che questo è il club giusto per me", ha dichiarato il giocatore al momento della firma.