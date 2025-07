Ufficiale Jonathan Viera torna a casa: ha firmato col Las Palmas fino al 30 giugno

Jonathan Viera è stato presentato ufficialmente domenica mattina alla stampa presso la Ciudad Deportiva come nuovo giocatore del Las Palmas, con cui ha firmato fino al 30 giugno 2026. L'ennesimo ritorno del talento di Gran Canaria rappresenta un nuovo capitolo nella sua lunga storia con il club giallo. "Crediamo possa farci fare un notevole salto di qualità", ha dichiarato il direttore sportivo Luis Helguera.

Durante la conferenza stampa, Viera ha sottolineato l’importanza dell’ambiente: "La fiducia che tutti hanno riposto in me è stata la chiave per accettare questa sfida. Torno con l’obiettivo di aiutare il club e far crescere i giovani, che arrivano con tanta energia ed entusiasmo". Parlando del suo ritorno, ha spiegato: "Molte cose sono cambiate. Abbiamo parlato con serenità, il club e l’allenatore mi hanno spiegato cosa vogliono. Alla fine, tutti volevamo il meglio per Las Palmas e abbiamo trovato l’accordo".

Consapevole dell'importanza del momento, ha aggiunto: "Se avessi pensato di non poter più aiutare, non sarei qui. C’è stato un periodo in cui avevo pensato di smettere, la pressione mi impediva di godermi il calcio. Ora affronto tutto con entusiasmo". Viera ha anche espresso rispetto per le opinioni dei tifosi, che lo hanno accolto con scetticismo: "Capisco tutti, ma c’è solo un modo per rispondere: in campo".