Ufficiale Fu vicino allo Spezia, oggi torna in patria: Karol Fila è un nuovo giocatore del Wieczysta

Karol Fila è ufficialmente un nuovo rinforzo del Wieczysta Cracovia. Il difensore polacco, 27 anni, ha firmato un contratto biennale con il club giallonero, che prevede anche un’opzione per un’ulteriore stagione. Cresciuto calcisticamente nella Lechia Gdańsk, Fila vanta una solida esperienza sia a livello nazionale che internazionale. Con la maglia della Lechia ha collezionato quasi 100 presenze in Ekstraklasa, contribuendo nel 2019 alla conquista della Coppa di Polonia e della Supercoppa. Le sue prestazioni gli sono valse la convocazione nella nazionale polacca Under 21 per il Campionato Europeo dello stesso anno.

Negli ultimi anni, il terzino destro ha proseguito la sua carriera all’estero, militando prima nella Ligue 1 francese con lo Strasburgo, per poi trasferirsi in Belgio, dove ha indossato le maglie di SV Zulte Waregem e Dender. Sulle sue tracce, in quel periodo, c'era anche lo Spezia.

Ora Fila è pronto a rilanciarsi nel progetto ambizioso del Wieczysta Kraków, club noto per il suo forte investimento in giocatori di esperienza con l’obiettivo di scalare le categorie del calcio polacco. Indosserà la maglia numero 4 e, grazie alla sua versatilità, velocità e background internazionale, rappresenta un innesto di qualità e personalità per la retroguardia.