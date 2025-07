Ufficiale Prima il rinnovo con l'Alaves, poi il prestito in Segunda: Owono passa all'Andorra

vedi letture

Il Deportivo Alavés ha ufficializzato la cessione in prestito di Jesús Owono all'Andorra per la stagione 2025/26. Il portiere, nato a Bata nel 2001 e punto fermo della nazionale della Guinea Equatoriale, si unisce al club tricolore allenato da Ibai Gómez, ex giocatore dell’Alavés, per affrontare una nuova sfida in Liga Hypermotion, la seconda divisione spagnola.

Owono, legato al club basco fin dall’età di 16 anni, ha rinnovato fino al 2029 prima di trasferirsi. Nonostante la giovane età è già considerato un leader in campo, sia nel contesto del club sia in ambito internazionale, dove ha vestito con continuità la maglia della sua nazionale in appuntamenti di rilievo. Il prestito all'Andorra rappresenta un passo chiave nel percorso di crescita del portiere africano, che avrà l’occasione di collezionare minuti e consolidare la propria esperienza in una competizione altamente competitiva. Per il club andorrano, appena tornato in Segunda División, si tratta di un colpo importante tra i pali.