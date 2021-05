Germania, Bierhoff su Flick: "Siamo orgogliosi di averlo come CT, vogliamo tornare in vetta"

Oliver Bierhoff, dg della Nazionale tedesca, commenta così la nomina di Hans-Dieter Flick come nuovo CT della Germania a partire dal termine dell'estate: "Sono molto orgoglioso, siamo riusciti a ingaggiare Hansi Flick come capo allenatore della nazionale. Era in cima alla mia lista dei desideri sin dall'inizio. Conosco e apprezzo Hansi Flick, sia come persona che come allenatore, grazie ai nostri tanti anni di successi insieme alla nazionale. Durante la sua permanenza al Bayern Monaco, ha dimostrato di essere in grado di guidare una squadra come capo allenatore. Abbiamo rapidamente concordato di lavorare insieme e le prossime attività. Per me era importante avere questa chiarezza prima degli Europei. Abbiamo un grande obiettivo comune, che è tornare in cima alle classifiche mondiali. In qualità di capo sportivo dell'associazione, Hansi non sarà solo coinvolto nella gestione sportiva della nazionale maggiore, ma anche in molti altri progetti e iniziative delle nostre direzioni, che includono tutte le squadre nazionali, la formazione per allenatori e l'Accademia DFB ".