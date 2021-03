Germania ko contro la Macedonia del Nord. Il profilo inglese della DFB: "Risultato deludente"

"Un risultato a dir poco deludente". Twitta così il profilo ufficiale in inglese della Federcalcio tedesca (DFB) dopo la sconfitta della nazionale di Joachim Low contro la Macedonia del Nord nella gara di qualificazione al Mondiale del 2022 arrivata questa sera a Duisburg.

A disappointing result to say the least.#DieMannschaft #GERMKD 1-2 pic.twitter.com/iopoaBkscH

— Germany (@DFB_Team_EN) March 31, 2021