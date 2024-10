Ufficiale Getafe, chi si rivede: ufficiale il ritorno da svincolato di Nyom, ha firmato per 7 mesi

All'età di 36 anni Allan Nyom non ha resistito al richiamo di casa. O almeno è così che viene ribattezzata dal Getafe nel comunicato ufficiale di bentornato per il terzino destro camerunense: svincolatosi dal Leganes in estate Allan non ha trovato un'altra sistemazione e a distanza di tre anni dall'addio a Los Azulones ha deciso di rimettersi in gioco lì dove ha disputato 83 partite nell'arco di due stagioni e mezzo. Nyom resterà al Getafe, attualmente 16esimo in classifica in Liga, fino al termine della stagione 2024-25.

Il comunicato ufficiale

"Il Getafe Club de Fútbol e il terzino destro camerunense Allan Romeo Nyom hanno raggiunto un accordo per l'ingaggio del giocatore per il resto della stagione, fino al 30 giugno 2025.

Nyom torna, dopo tre anni, in quella che è sempre stata la sua casa. Con una grande esperienza nel calcio ai massimi livelli, ha giocato 228 partite in LALIGA EASports, di cui 70 come azzurro, per un totale di 83 come giocatore del Getafe C.F. in tutte le competizioni in due stagioni e mezzo. Un giocatore molto amato da tutta la famiglia biancoblu e che ha giocato per il club quando abbiamo stupito l'Europa in UEFA Europa League con notti storiche e fasi a eliminazione diretta di indelebile memoria.

Bentornato al Colosseo, Allan", la chiosa dell'annuncio del club spagnolo.