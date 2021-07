Getafe, Vitolo è il sogno per l'attacco. Ma c'è l'ostacolo ingaggio da superare

Il Getafe sogna un grande colpo per rinforzare l’attacco nella prossima stagione: si tratta, come riferisce Marca, di Vitolo dell’Atletico Madrid. Il classe ‘89 infatti non rientra nei piani del club allenato da Simeone e, nonostante un altro anno di contratto, sarebbe in uscita in questa finestra di mercato con il Getafe pronto ad approfittarne. Il club della periferia madrilena avrebbe già sondato il terreno per il fantasista scontrandosi però con l’ingaggio percepito da Vitolo ritenuto troppo elevato per i parametri della società. Per vestire la maglia del Getafa il calciatore dovrebbe tagliarsi del 50% lo stipendio.