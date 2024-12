Ufficiale L'annuncio di Vitolo, ex Siviglia ed Atletico: "Mi ritiro". 4 Europa League in bacheca

vedi letture

Víctor Machín, conosciuto come 'Vitolo', lascia il calcio: lo ha annunciato lui stesso nel podcast Attitude Constante, registrato sull'erba dello stadio Gran Canaria, casa del Las Palmas: "La gente lo avrà capito" - ha ammesso - ", perché non metto piede su un campo di calcio da due anni". L'attaccante spagnolo ha giocato la sua ultima partita da professionista il 15 aprile 2023 contro il Granada. In carriera ha alzato per ben 4 volte l'Europa League, 3 delle quali con il Siviglia, una con l'Atletico Madrid. Sempre con la maglia dei Colchoneros si è laureato Campione di Spagna nel 2020/21.

Se a Siviglia sotto le gestioni di Emery e Sampaoli ha fatto divertire i tifosi, all'Atlético Madrid non è mai stato realmente importante proprio a causa dei tanti infortuni, che avevano spinto il club a provare un ultimo prestito, proprio al Las Palmas, senza fortuna. Dallo scorso 1 luglio poi è rimasto svincolato ed oggi è arrivato l'annuncio del suo ritiro dal calcio.