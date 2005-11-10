Ufficiale Un giapponese e un maliano: il Valencia rinforza il centrocampo con Sato e Dieng

Il Valencia piazza un doppio colpo a centrocampo e ufficializza gli arrivi di Ryunosuke Sato e Aliou Dieng. Due operazioni con profili diversi ma accomunate dalla volontà del club spagnolo di aumentare qualità e profondità della rosa.

Il primo acquisto riguarda il talento giapponese classe 2006 proveniente dall'FC Tokyo. Il giovane centrocampista offensivo ha firmato un contratto quinquennale, valido fino al 2031, diventando il primo calciatore giapponese nella storia della prima squadra maschile del Valencia. Dotato di grande duttilità tattica, Sato può agire sia sulla fascia sinistra, sia sulla corsia opposta, oltre a ricoprire posizioni più interne sulla trequarti. Rapidità, tecnica individuale, capacità di combinazione nello stretto e abilità nel superare l'avversario sono le caratteristiche che hanno convinto il club spagnolo a puntare su di lui.

Cresciuto nel vivaio del Tokyo, uno dei più importanti del Giappone, Sato ha stabilito un record già nel 2023, diventando a soli 16 anni il più giovane esordiente nella storia del club. Dopo il prestito al Fagiano Okayama nel 2025, dove ha conquistato il premio di miglior giovane della J1 League ed è stato inserito nell'All-Star del campionato, il talento nipponico ha continuato la sua crescita segnando 6 gol e fornendo 1 assist in 19 partite nell'ultima stagione.

Anche il percorso in nazionale conferma le sue potenzialità: protagonista nelle selezioni giovanili giapponesi, ha vinto recentemente la Coppa d'Asia Under 23, venendo premiato come miglior giocatore del torneo e capocannoniere con 4 reti. Nel giugno 2025 ha esordito con la nazionale maggiore, diventando il più giovane calciatore giapponese a disputare una gara di qualificazione al Mondiale.

Il secondo rinforzo è Aliou Dieng, centrocampista maliano classe 1997, che arriva dall'Al-Ahly con un contratto fino al giugno 2028. Un acquisto di esperienza per il centrocampo valenciano. Dal suo arrivo al club egiziano nel 2019, Dieng è diventato uno dei punti di riferimento del calcio africano, collezionando 250 presenze ufficiali e conquistando un ricco palmarès: tre campionati egiziani, due coppe nazionali, quattro Supercoppe d'Egitto, due Supercoppe CAF e quattro Champions League africane. Capitano e leader della nazionale del Mali, con cui ha partecipato all'ultima Coppa d'Africa, Dieng porta in dote fisicità, intensità e grande capacità di recupero del pallone. Centrocampista moderno, è in grado di proteggere la difesa, coprire ampie zone di campo e garantire qualità nella prima costruzione del gioco.