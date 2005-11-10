Ufficiale Il Monaco ingaggia un concittadino di Lamine Camara: dal Metz ecco Sadibou Sane

Il Monaco ha ufficializzato l’arrivo di Sadibou Sané dal Metz. Il difensore centrale senegalese ha firmato un contratto di cinque anni con il club del Principato, legandosi ai monegaschi, fino al 30 giugno 2031. Nato il 10 giugno 2004 a Diouloulou, in Senegal, la stessa città d’origine di Lamine Camara, Sané ha mosso i primi passi nel calcio nella realtà locale dell’Abéné Diabancounda Foot, prima di entrare nella prestigiosa accademia senegalese Génération Foot, fucina di talenti e partner del Metz, dove è rimasto dal 2021 al 2023.

Nell’estate del 2023 il centrale ha completato il salto nel calcio professionistico approdando al club francese, firmando il suo primo contratto da professionista. Dopo un iniziale percorso di inserimento nella prima squadra, ha esordito in Ligue 1 il 3 settembre 2023 contro il Reims. La sua crescita è stata progressiva e costante: con la maglia del Metz ha collezionato complessivamente 71 presenze, realizzando 4 gol e fornendo un assist. Tra i momenti più significativi anche la prima rete tra i professionisti, arrivata il 5 gennaio 2024 in Coppa di Francia contro il Clermont.

Alto 1,84 metri, Sané porta al Monaco fisicità, capacità difensive e qualità nell’impostazione dal basso. Il giovane centrale senegalese continuerà così il proprio percorso di crescita in Ligue 1, mettendo le sue caratteristiche al servizio della squadra del Principato e di un progetto che punta sempre più sui giovani talenti emergenti.