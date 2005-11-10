Ufficiale Il Tottenham saluta il più giovane marcatore della sua storia: Devine va al Preston

Il Tottenham ha raggiunto un accordo con il Preston North End per il trasferimento definitivo di Alfie Devine. Il club di Championship ha deciso di esercitare l'opzione di acquisto - 7 milioni di euro - prevista dopo l'ottima stagione disputata dal giovane centrocampista offensivo durante il prestito a Deepdale.

Devine, classe 2004, ha lasciato il segno con la maglia dei Lilywhites, collezionando 48 presenze, 8 gol e conquistando il premio di miglior giovane del club nella scorsa annata. Prestazioni che hanno convinto il Preston a trasformare il prestito in un trasferimento a titolo definitivo. Il giocatore saluta così il Tottenham dopo aver scritto una pagina di storia del club londinese. Devine resta infatti il più giovane marcatore nella storia della prima squadra degli Spurs: nel gennaio 2021 segnò all'esordio contro il Marine in FA Cup all'età di 16 anni e 163 giorni.

Arrivato nel settore giovanile del Tottenham nel 2020 dal Wigan Athletic, il centrocampista ha collezionato tre presenze con la prima squadra, tutte in FA Cup. Nel corso della sua crescita ha inoltre vissuto altre esperienze in prestito con Port Vale, Plymouth e Westerlo, in Belgio. A livello internazionale, Devine ha rappresentato l'Inghilterra nelle selezioni Under 16, Under 19 e Under 20. Nel 2022 ha fatto parte della squadra inglese capace di vincere il Campionato Europeo Under 19, mentre nel 2023 è stato convocato per il Mondiale Under 20. Il Tottenham saluta dunque uno dei talenti cresciuti nella propria Academy, mentre il Preston si assicura un giovane centrocampista già protagonista nel calcio professionistico e con importanti margini di crescita