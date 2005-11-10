Ufficiale Il figliol prodigo è tornato a casa: Daley Blind è (di nuovo) un giocatore dell'Ajax

L’Ajax riabbraccia Daley Blind. Il club di Amsterdam ha ufficializzato il ritorno del difensore olandese, arrivato a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Girona. Il giocatore ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e torna così nella squadra che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio professionistico.

Blind, nato ad Amsterdam il 9 marzo 1990, è entrato nel settore giovanile dell’Ajax all’età di otto anni e ha debuttato con la prima squadra nel dicembre 2008 contro il Volendam. Dopo una breve parentesi in prestito al Groningen nella stagione 2009/10, il difensore mancino è diventato uno dei punti di riferimento del club, conquistando quattro titoli consecutivi di Eredivisie tra il 2011 e il 2014 e una Johan Cruijff Schaal nel 2013. Nell’estate 2014 il trasferimento al Manchester United ha segnato una nuova fase della sua carriera. Quattro anni più tardi è tornato ad Amsterdam, contribuendo subito alla conquista del double nazionale nella sua prima stagione dal rientro e aggiungendo un altro trofeo con la Supercoppa olandese del 2019.

Nel corso della sua seconda esperienza all’Ajax, Blind ha arricchito ulteriormente il proprio palmarès, arrivando a sette campionati olandesi vinti con il club. Nel dicembre 2022 ha lasciato nuovamente la squadra per approdare al Bayern Monaco, dove ha conquistato la Bundesliga, prima di trasferirsi al Girona nell’estate 2023. Dopo la scadenza del contratto con il club spagnolo, il difensore ha scelto di tornare a casa; con la maglia dell’Ajax ha già totalizzato 333 presenze ufficiali e 13 gol, numeri che testimoniano il suo legame con il club.

Il direttore tecnico Jordi Cruijff ha accolto con entusiasmo il ritorno del veterano olandese: "È fantastico dare nuovamente il benvenuto a Daley nel club dove tutto è iniziato per lui. Porta esperienza, equilibrio e qualità, caratteristiche che possono aiutare immediatamente il gruppo. È una scelta naturale, perché la sua storia e la sua personalità rappresentano perfettamente ciò che vogliamo costruire".