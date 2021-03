Giggs accusato di aggressione: non sarà in panchina per le prossime 3 sfide del Galles

Ryan Giggs non sarà in panchina per i prossimi tre impegni della nazionale gallese. Arrestato a novembre per presunti atti di violenza contro due persone (una di queste era la sua compagna), Giggs è stato incriminato e dovrà comparire in processo per far cadere le accuse. la Federazione ha annunciato che, di comune accordo con l'ex giocatore del Manchester United, quest'ultimo non dirigerà la Nazionale contro il Belgio (24 marzo) e Repubblica Ceca (30 marzo), e neanche nell'amichevole del 27 contro il Messico. Il Belgio sarà guidato da Robert Page.

The FAW and Ryan Giggs have mutually agreed that he will not be involved in the upcoming international camp.

Robert Page will take charge for the next three matches against Belgium, Mexico and the Czech Republic.

— FA WALES (@FAWales) March 10, 2021