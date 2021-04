Granada, Martinez: "Momento unico, abbiamo fiducia nelle nostre possibilità"

Alla vigilia del match del Manchester United, il tecnico del Granada Diego Martinez ha parlato in conferenza stampa: "E' un momento unico. Arrivare così lontano è già un successo. Abbiamo fiducia nelle nostre possibilità e nelle nostre armi. Ovvero in tutto ciò che ci ha portato qui. Tutto può succedere. Lo è. E' molto difficile ma se siamo qui è perché questa squadra ha reso possibile l'improbabile. E' molto stimolante. Questo tipo di partite ti porta a tirare fuori il meglio di te. L'avversario? E' una squadra di grande livello tecnico e fisico imponente. Cercheremo di essere al nostro livello migliore e spero che non abbiano una buona giornata. Abbiamo rispetto per tutti le squadre. Non scopro certo io il Manchester United. Ma se siamo qui, è perchè abbiamo fatto bene tante cose".