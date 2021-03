Granada-Molde, Diego Martinez: "Sarà emozionante, affrontiamo una squadra competitiva"

Dopo aver eliminato a sorpresa il Napoli, il Granada di Diego Martínez è favorito nel doppio confronto con il Molde. Il tecnico, che ha festeggiato i mille giorni alla guida del club, frena gli entusiasmi e predica attenzione: "Sarà un confronto emozionante. Sono fiducioso: saremo in grado di mostrare la nostra identità e la nostra versione migliore. Giocheremo al massimo delle possibilità. Dobbiamo affrontare il Molde come qualsiasi altro avversario, come facciamo sempre qualunque sia la competizione. Dobbiamo essere umili, ambiziosi e consapevoli delle nostre possibilità. Solo così riusciamo a tirare fuori il meglio. Il Molde è una squadra molto competitiva, sa come gestire i momenti. Contrattacca molto bene e ha giocatori molto veloci e fisici".