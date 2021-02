Griezmann in panchina per 90', Koeman: "Nessuna punizione, ci serviva altro"

Non ha giocato neppure un minuto nella sfida di oggi contro il Siviglia Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, che non sta vivendo un momento scintillante in Catalunya. E i novanta minuti in panchina, nonostante lo 0-2 contro gli andalusi, hanno fatto rumore in Spagna, con Ronald Koeman, l'allenatore dei blaugrana, che ha così motivato nel post partita la sua scelta: "Griezmann in panchina per tutta la gara? Nessun messaggio, nessuna punizione. Abbiamo deciso di cambiare sistema di gioco e per avere più profondità abbiamo messo Dembelè (autore del primo gol, ndr). Al fianco di Messi necessitavamo di un giocatore più rapido. Non è stata una punizione, è stato un cambio per cercare di dare il meglio alla squadra".