Guardiola applaude il ritorno di Laporta al Barcellona: "Alzerà l'umore della squadra"

Pep Guardiola è intervenuto alla vigilia della sfida contro il Southampton in Premier League. Il tecnico catalano parla del ritorno di Laporta al Barcellona. Una personalità fondamentale per la carriera dell'attuale tecnico del Manchester City che fu promosso a tecnico della prima squadra dei blaugrana nel 2008, dando vita a un ciclo irripetibile: "Congratulazioni al presidente Laporta per essere stato eletto. La sua personalità alzerà l'umore. Gli auguro tutto il meglio per questa stagione e le prossime stagioni".