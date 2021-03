Guardiola cerca l'erede di Fernandinho: piace Zakaria, ma il 'Gladbach deve abbassare le pretese

Pep Guardiola ha avuto la possibilità di osservarlo da vicino nella doppia sfida tra il suo Manchester City e il Borussia Mönchengladbach. Denis Zakaria è da mesi nel mirino del club inglese e in estate potrebbe finalmente sbarcare in Premier: il centrocampista svizzero, classe 1996, è ritenuto l'erede di Fernandinho e potrebbe arrivare a prescindere dalla permanenza del brasiliano. Zakaria ha ammiratori in tutta Europa: come ricorda Sky Sports, il suo stile di gioco simile a quello di Patrick Vieira e Paul Pogba ha attirato le attenzioni già da tempo, ma le pretese dei tedeschi (circa 45 milioni) hanno spaventato tutte le pretendenti.