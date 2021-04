Guardiola è felice: "Il City non ha storia in Champions, proviamo a costruirne una"

vedi letture

Pep Guardiola è al settimo cielo dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund, che qualifica il Manchester City alle semifinali di Champions League. Il tecnico catalano ha commentato a BT Sport: "È incredibile. Questa è la seconda volta che arriviamo alle semifinali, il nostro club non ha molta storia in Champions ma inizieremo a costruirla. Siamo molto felici di essere tra le quattro migliori squadre d'Europa. Il modo in cui abbiamo giocato negli ultimi 30 minuti del primo tempo e nel secondo tempo è stato fantastico. Abbiamo dimostrato personalità e ce l'abbiamo fatta".

Cos'ha detto a Foden dopo il gol?

"Gli ho detto 'ben fatto, bel tiro, grazie'. È corso in panchina e mi ha abbracciato. È stato un abbraccio per tutto il club, per tutti quelli che hanno lavorato così duramente in questa stagione per ottenere ciò che abbiamo ottenuto fino ad ora. È incredibile quello che abbiamo fatto; stasera festeggeremo, dopo vedremo cosa succederà".