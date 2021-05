Guardiola e il rinnovo col City: "Qui un allenatore ha tutto quel che serve per fare il suo lavoro"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions contro il Chelsea, mister Pep Guardiola ha confermato la sua permanenza alla guida del Manchester City nella prossima stagione: "Resterò anche in caso di sconfitta? Sì. Perché questo club dà all'allenatore tutto ciò di cui ha bisogno. Investe tanto e questo non posso negarlo, ma non solo: tutti mi danno sostegno, mi sento a mio agio. Non potrei chiedere di più per lavorare al meglio. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, prendiamo le decisioni insieme, condividiamo gli errori e i successi. Quando perdo non mi reputano responsabile, ma lavoriamo insieme per trovare subito una soluzione. So che un giorno potrei essere licenziato ma, se lo faranno, lo faranno da amici. Ecco perché ho rinnovato il mio contratto, tutti mi fanno stare bene qui al City".