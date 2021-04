Guardiola loda Bielsa: "Lo ammiro. Non vince? Dategli il Manchester City e vedrete"

Parole al miele da parte del tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, nei confronti di Marcelo Bielsa alla vigilia della sfida contro il Leeds all'Etihad Stadium. Il tecnico catalano ha dichiarato in conferenza stampa: "Quando ho avuto l'opportunità di parlare con lui, parlava sempre di ciò in cui credeva. Tutti sanno l'ammirazione e il rispetto che ho nei suoi confronti. Se c'è una persona che sa trovare il segreto o il modo in cui noi vogliamo giocare, quella persona è lui. Per la sua incredibile etica del lavoro e conoscenza del gioco. È una persona che rispetta l'avversario, che gioca per i tifosi e che vuole giocare solo per vincere, convincendo i giocatori a seguirlo. La gente dice che non vince titoli, ma dategli il Manchester City e vincerà titoli".