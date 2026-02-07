Turchia, mercato più ricco di 3 campionati della Top 5. Guendouzi il più caro
In Turchia si è speso più che in Gemrania, Francia e Spagna. La Super Lig continua il suo processo di crescita e di forti investimenti. 124 milioni spesi nella finestra invernale di mercato, vediamo quali sono stati i trasferimenti più costosi:
1. Mattéo Guendouzi
Francia
Dalla Lazio al Fenerbahçe
28 milioni
2. Emmanuel Agabadou
Costa d'Avorio
Dal Wolverhampton al Besiktas
18 milioni
3. Tammy Abraham
Inghilterra
Dalla Roma al Besiktas
15 milioni (riscattato dal prestito, poi rivenduto all'Aston Villa)
4. Oh Hyeon-gyu
Corea del Sud
Dal Genk al Besiktas
14 milioni
5. Renato Nhaga
Guinea-Bissau
Dal Casa Pia al Galatasaray
6.5 milioni
6. Chibuike Nwaiwu
Nigeria
Dal Wolfsberger al Trabzonspor
5.5 milioni
7. Amir Murillo
Panama
Dal Marsiglia al Besiktas
5 milioni
8. Junior Olaitan
Benin
Dal Goztepe al Besiktas
5milioni
9. Anthony Musaba
Olanda
Dal Samsunspor al Fenerbahçe
5 milioni
10. Sidiki Cherif
Francia
In prestito oneroso dall'Angers al Fenerbahçe
4 milioni
