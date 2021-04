"Haaland a secco? Anche lui è umano". Rivedi il tecnico del Borussia Dortmund sul norvegese

La notizia all'interno della sfida di ieri fra Borussia Dortmund e Manchester City, gara che ha eliminato i gialloneri e regalato ai Citizens il pass per le semifinali, è legata al fatto che Erling Braut Haaland non ha segnato. Il tecnico Edin Terzic, però, non se ne fa un problema: "Sono tutti abituati a vederlo segnare in ogni partita, ma anche lui è umano. E' giovane e ci saranno sempre momenti in cui non segnerà, ma questo non è un nostro problema", ha detto il tecnico del BVB. In calde il video con le parole del tecnico giallonero su Haaland.