Harakiri del Porto e Braga: Dragoes rimontati nel finale, lo Sporting Lisbona vara il piano di fuga

Si apre con il botto il diciottesimo turno della Primeira Liga portoghese. Dopo essere stato in vantaggio per due reti a zero all'Estadio Municipal di Braga il Porto, rimasto in dieci uomini al sessantesimo per l'espulsione di Corona, si è fatto raggiungere nel finale dalle reti di Barbosa e Gaitan. Risultato che favorisce inevitabilmente la capolista Sporting Lisbona, impegnata martedì sera a Barcelos contro il Gil Vicente.