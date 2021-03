Hazard, tanti infortuni per colpa di Meunier? L'ex PSG scherza: "Mi sono allenato col Real..."

vedi letture

Da un intervento ruvido di Meunier nel novembre del 2016 ebbe inizio il lungo calvario di Eden Hazard, che da quell'infortunio alla caviglia non è più riuscito a ritrovare l'integrità fisica che gli aveva consentito di trascinare il Chelsea in Inghilterra e in Europa per diversi anni. In un'intervista rilasciata a RTBF, l'esterno del Borussia Dortmund ha voluto rispondere con ironia a chi ancora oggi lo accusa di essere la causa dell'incredibile sequela di infortuni che hanno colpito il belga negli ultimi mesi: "Sì, è per quello - ha dichiarato l'ex PSG -. La scorsa settimana sono andato ad allenarmi con il Real Madrid e gli ho fatto un'altra entrataccia".