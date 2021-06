Hertha Berlino, chi al posto di Khedira? Si tratta l'ingaggio di Kevin-Prince Boateng

Per sostituire Sami Khedira, l'Hertha Berlino sta valutando la possibilità di ingaggiare un altro calciatore reduce da una lunga esperienza italiana. Secondo il quotidiano tedesco 'Bild', contatti in corso con Kevin-Prince Boateng, centrocampista che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Monza.

Non solo, l'Hertha sogna di portare nella Capitale anche il fratello Jerome Boateng, anche lui in scadenza, ma questa trattativa è più complicata, oltre che più onerosa.