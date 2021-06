Khedira spiega il ritiro a 34 anni: "Il mio fisico non era più in grado di giocare ad alti livelli"

Lunga intervista ai taccuini di Marca per Sami Khedira, che ha spiegato così la decisione di ritirarsi a 34 anni dal calcio giocato: "Non ho scelto di ritirarmi da un giorno all'altro, ho lasciato ciò che amo e devo ancora assimilarlo. Il mio fisico però non era più in grado di continuare a giocare ai livelli più alti, la cosa migliore quindi è stata fermami qui. Se non posso dare tutto, meglio farmi da parte: io la penso così. Sono triste perché non giocherò più a calcio, ma anche orgoglioso e felice per tutto quello che ho fatto. Ho avuto una carriera fantastica".

Il campione tedesco, ex Stoccarda, Real Madrid e Juventus, ha chiuso la carriera nell'Hertha Berlino lo scorso 19 maggio.