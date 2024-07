Ufficiale Hojlund cambia squadra, ma è il fratello Oscar: ha firmato con l'Eintracht Francoforte

Oscar Højlund sbarca in Germania. Il fratello di Rasmus, ex Atalanta ora al Manchester United, ha lasciato con effetto immediato il Copenaghen per firmare con l'Eintracht Francoforte un contratto di cinque anni. L'ufficialità è arrivata tramite comunicato del club tedesco, condiviso sulle varie piattaforme social, per un trasferimento da 1,35 milioni di euro.

Il comunicato. "L'internazionale U19 danese si trasferisce con effetto immediato dall'FC Copenaghen al Francoforte, dove ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029", la breve nota dei Die Adler. Avventura importante per Oscar Højlund, che ha debuttato come professionista all'età di 18 anni con il Copenaghen dopo essersi formato nelle giovanili della società danese, collezionando 23 presenze, di cui 2 nelle qualificazioni della Champions League e altre 6 nella fase a gironi contro Bayern Monaco, Manchester United e Galatasaray Istanbul la scorsa stagione. Oltre che negli ottavi di finale contro il Manchester City.

Le prime parole del nuovo arrivato. "L'Eintracht Francoforte è un grande club di cui ho sentito parlare molto bene in Danimarca. Naturalmente, ho sentito parlare della vittoria della Coppa Europea nel 2022 e dell'incredibile supporto dei tifosi a Barcellona e Siviglia, per esempio. Sono felice di essere un tifoso degli Eagles e non vedo l'ora di conoscere dal vivo i tifosi dell'Eintracht", la chiosa.