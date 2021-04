Auf wiedersehen PSG: Julian Draxler prepara le valigie per lasciare Parigi a zero

Il futuro di Julian Draxler, trequartista che è arrivato al Paris Saint-Germain dallo Schalke 04, non dovrebbe essere ancora nella Ville Lumiere. Questo spiegano i colleghi di Sport1 in Germania: il giocatore è in scadenza di contratto e, nonostante la volontà della società di Nasser Al-Khelaifi di chiudere positivamente le trattative per il rinnovo, la decisione di Draxler penderebbe dall'altra parte. Andare via a zero e cercare un ruolo non più da comprimario ma da protagonista. Altrove.