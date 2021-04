I due anni di Flick al Bayern: il Triplete, un mondiale per club e una Bundes sempre più vicina

L’avventura a Monaco di Baviera di Hans Flick è ormai giunta al termine. L’allenatore del Bayern Monaco, nel post partita della sfida contro il Wolfsburg, ha annunciato che a fine stagione dirà addio ai bavaresi dopo circa due anni dal suo insediamento in panchina. L’allenatore tedesco aveva iniziato la stagione 2019-2020 come vice di Niko Kovac sulla panchina della squadra più titolata di Germania, e all’esonero del tecnico croato, nel novembre 2019, aveva preso le redini della panchina, prima ad interim e poi da confermato per tutta la stagione. Con una media incredibile del 91% di vittorie, al suo primo anno alla guida del Bayern Flick ha conquistato il triplate, vincendo Coppa, Bundesliga e Champions League nel giro di pochi mesi, prima di conquistare anche il mondiale per club nella stagione corrente. Per il Bayern, sotto la guida di Flick, anche la vittoria della Supercoppa europea e quella tedesca. A giugno sarà addio, con Flick che potrà salutare con una nuova Bundesliga vinta, ormai ad un passo.