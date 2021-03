Il punto sulla Bundesliga - Bayern Monaco e Lipsia in lotta per il titolo

Dimostrazione di forza del Bayern Monaco che in dieci uomini strapazza lo Stoccarda: in evidenza il solito Lewandowski autore di una tripletta. Rispetto il Lipsia che vince 1-0 ontro l'Arminia Bielefeld: decide una rete di Sabitzer. Bene il Wolfsburg che consolida il terzo posto vincendo 1-2 contro il Werder Brema. André Silva show nel successo per 5-2 dell'Eintracht sull'Union Berlin. Male ancora lo Schalke 04, ormai virtualmente retrocesso in seconda divisione: successo per il Borussia M'Gladbach. Il solito Haaland salva il Dortmund contro il Colonia: doppietta che evita la sconfitta. Successo pesante in zona salvezza per l'Hertha Berlino che vince 3-0 sul Bayer Leverkusen.

Risultati

Arminia Bielefeld-Lipsia 0-1 (46' Sabitzer)

Bayern Monaco-Stoccarda 4-0 (17', 23', 39' Lewandowski, 22' Gnabry)

Werder Brema-Wolfsburg 1-2 (8' aut. Sargent, 42' Weghorst, 45' Mohwald)

Colonia-Borussia Dortmund 2-2 (3', 90'+1, Haaland, 35' rig. Duda, 65' Jakobs)

Eintracht Francoforte-Union Berlino 5-2 (2', 41' Andre Silva, 7', 48' Kruse, 35' aut. Andrich, 39' Kostic, 90'+3' Chandler)

Schalke 04-Borussia Mönchengladbach 0-3 (15' Stindl, 63' Lainer, 72' aut. Ronnow)

Hoffenheim-Mainz 1-2 (1’ Glatzel, 39’ Bebou, 41’ Kohr)

Hertha Berlino-Bayer Leverkusen 3-0 (4' Zeefuik, 26' Cunha, 33' Cordoba)

Friburgo-Augsburg 2-0 (51' Sallai, 79' Lienhart)

Classifica

Bayern Monaco 59

Lipsia 57

Wolfsburg 51

Eintracht Francoforte 47

Borussia Dortmund 43

Bayer Leverkusen 40

Union Berlino 38

Friburgo 37

Stoccarda 36

Borussia Mönchengladbach 36

Hoffenheim 30

Werder Brema 30

Augsburg 29*

Mainz 24

Hertha Berlino 24

Colonia 23

Arminia Bielefeld 22

Schalke 04 10

*una partita in meno