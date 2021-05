Il punto sulla Ligue 1 - Lille a un passo dall'impresa. PSG fermato dal Rennes

Il Lille si avvicina all'impresa. Trascinata dal suo bomber Yilmaz, l'attuale capolista della Ligue 1 vede il traguardo e la conquista di uno storico titolo dopo anni di egemonia del Paris Saint-Germain. Il Lille vince 3-0 sul Lens, mentre il PSG, dopo l'eliminazione dalla Champions, non supera lo choc e non va oltre l'1-1 contro il Rennes. Bene il Monaco che espugna Reims e sale al terzo posto. Si riprende il Lione che, però, rimane quarto ad un punto dai monegaschi. Si infiamma anche la lotta per l'Europa e per la salvezza. Per il quinto posto ci sono tre squadre: il Marsiglia cade contro il Saint-Etienne, ma il Lens non ne approfitta, mentre il Rennes guadagna un punto e si avvicina alla coppia al quinto posto. Bagarre in coda. Dijon già retrocesso, poi ci sono sei squadre in cinque punti: il Nimes sbanca Metz e si rilancia, il Nantes batte il Bordeaux e lo inguaia, mentre lo Strasburgo perde in casa contro il Montpellier.

Risultati

Lens-Lilla 0-3 (4' rig., 40' Ylmaz, 60' David)

Nantes-Bordeaux 3-0 (19' Coulibaly, 51' Louza, 70' Kolo)

Lione-Lorient 4-1 (60' Aouar, 65' Paquetà, 71' rig., 77' Bruno, 83' Monconduit)

Saint Etienne-Marsiglia 1-0 (43' Nordin)

Angers-Digione 2-0 (7’ Fulgini, 50’ El Melali)

Metz-Nimes 0-2 (61’ Fomba, 67’ rig. Ripart)

Nizza-Brest 3-2 (4’, 43’ Mounié, 38’ Rony Lopes, 61’ Boudaou, 89’ Kamara)

Strasburgo-Montpellier 1-3 (36’, 49’ Laborde, 46’ Delort, 69’ Ajorque)

Stade de Reims-Monaco 0-1 (20’ Matazo)

Rennes-Paris Saint Germain 1-1 (45’+5’ rig. Neymar, 71’ Guirassy)

Classifica

Lilla 79

Paris Saint-Germain 76

Monaco 74

Lione 73

Marsiglia 56

Lens 56

Rennes 55

Montpellier 50

Nizza 49

Metz 46

Saint-Etienne 45

Angers 44

Stade de Reims 42

Brest 40

Bordeaux 39

Strasburgo 38

Lorient 38

Nantes 37

Nimes 35

Dijon 18