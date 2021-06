L'Equipe: "Francia pronta ad affrontare il caldo torrido di Budapest"

Oggi pomeriggio scende in campo la Francia contro l'Ungheria. L'Equipe sottolinea in prima pagina come la Nazionale francese dovrà fare fronte ad uno stadio bollente e un caldo con temperature torride a Budapest contro l'Ungheria, dopo la vittoria all'esordio con la Germania. Oggi la squadra di Deschamps ha l'opportunità di centrare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, ma non sarà facile. L'Ungheria è uno avversario ostico, e le condizioni meteo non aiutano.