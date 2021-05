L'Equipe: "Olympique Marsiglia, dietro le quinte di una stagione di pazzi"

"Dietro le quinte di una stagione di pazzi" scrive l'Equipe in taglio alto sulla propria prima pagina in riferimento all'Olympique Marsiglia. In una stagione pazza che si concluderà domenica contro il Metz, con la squadra di Jorge Sampaoli che ormai è quinta classificata. Si conclude così uno dei campionati più caotici e pazzi per l'OM che nel febbraio 2021, a seguito delle dimissioni consegnate da André Villas-Boas, ha rivoluzionato l'assetto societario. La proprietà americana nominò Jorge Sampaoli come nuovo allenatore e Pablo Longoria come nuovo presidente. Adesso è arrivato il momento di programmare il futuro con Sampaoli che desidererebbe un mercato importante: un'ambiziosa campagna acquisti per provare a rilanciare la squadra dopo una stagione piuttosto delicata.