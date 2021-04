L'Equipe: "Preziosa vittoria del Lille per la corsa al titolo: vola a +6 dal Psg"

"Lille alla gioia" scrive L'Equipe in apertura questa mattina in Francia. Il riferimento va alla vittoria di ieri sera del Lille sul campo del Metz per 2-0. La squadra in trasferta ha centrato un'importante e preziosa vittoria per la corsa al titolo, portandosi attualmente a +6 dal Psg. La squadra di Galtier batte 2-0 il Metz nell'anticipo della trentaduesima giornata di Ligue 1 grazie alle reti, tutte nella ripresa, firmate da Yilmaz e Celik. Per i parigini ora è obbligatorio rispondere nella sfida di domani a Strasburgo.