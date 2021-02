The Mirror - Ramos ha scelto lo United: Red Devils prima opzione per il capitano del Real

Sergio Ramos avrebbe scelto il Manchester United, in caso di addio alla Liga a fine stagione. A scriverlo quest'oggi è The Mirror, secondo il quale la squadra preferita dal capitano del Real Madrid sarebbe proprio quella allenata da mister Solskjaer. Attualmente in scadenza coi blancos, l'esperto difensore non ha d'altronde ancora rinnovato il contratto e in queste settimane è stato accostato inevitabilmente alle big di tutta Europa, Juventus compresa.