Ufficiale Ibnou Ba è un nuovo giocatore del Troyes. Il senegalese firma fino al 2026

vedi letture

Il suo nome ricorda quello di un famoso esterno offensivo francese acquistato dal Milan alla fine degli anni '90 che, purtroppo per i rossoneri, non mantenne le aspettative. Pape Ibnou Ba, attaccante senegalese classe 1993, è un nuovo giocatore del Troyes (Ligue 2), con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Ba, classe 1993, è arrivato in Francia nel 2018. Dopo aver giocato nelle categorie inferiori è arrivato fino alla massima serie, anche se non ha mai debuttato in Ligue 1: per lui 7 presenze e 2 reti in Coupe de France e 106 partite con 30 gol nel campionato cadetto.