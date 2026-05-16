Ufficiale Il Barcellona saluta Lewandowski: "Domenica l'ultima gara. Il 14° bomber della nostra storia"

Robert Lewandowski lascia il Barcellona a parametro zero. L'annuncio è arrivato direttamente dal bomber polacco e pochi minuti dopo il club catalano lo ha celebrato per i suoi 4 anni di assoluto dominio in Spagna, con 191 partite condite da 119 gol e 24 assist. "Arrivato da stella. Se ne va da leggenda", comincia così il pensiero trasmesso sui social network dai blaugrana. "Grazie, Robert Lewandowski, per ogni gol, ogni battaglia e ogni momento magico vissuto indossando questi colori. Culer per sempre".

Arrivato nel 2022 dopo aver lasciato il Bayern Monaco, Lewandowski ha vinto 3 LaLiga, 1 Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna con la maglia del Barcellona indosso. "Robert Lewandowski metterà la parola fine alla sua esperienza come giocatore del FC Barcellona al termine della stagione. Questa domenica, allo Spotify Camp Nou, vivrà la sua ultima partita in casa contro il Betis, in una giornata di massima emozione", la nota ufficiale trasmessa dal club blaugrana.

"L'attaccante polacco chiude un ciclo di quattro stagioni in maglia azulgrana, durante le quali ha lasciato il segno grazie a gol, leadership e una mentalità competitiva esemplare. Fin dal suo arrivo nell'estate del 2022 proveniente dal Bayern Monaco, Lewandowski ha accettato la sfida di essere uno dei trascinatori dell'attacco, diventando fin dal primo giorno il punto di riferimento offensivo della squadra. In totale, il polacco se ne va con un bottino di 119 gol in 191 partite, posizionandosi come il quattordicesimo marcatore più prolifico della storia del Barça".