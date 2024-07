Ufficiale Il Bayern Monaco crede in Arijon Ibrahimovic: prolungato in anticipo il contratto del 18enne

Mossa silente del Bayern Monaco. Il club bavarese ha siglato un nuovo contratto professionistico con Arijon Ibrahimović fino al 30 giugno 2027. L'attaccante 18enne, in forza ai campioni di Germania dal 2018, ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Frosinone in Serie A e farà parte della rosa della prima squadra del tecnico Vincent Kompany anche in futuro.

L'ala sinistra classe 2005, che è stata ceduto in prestito al Frosinone nella stagione appena conclusa di Serie A, ha collezionato 16 presenze condite da un gol e un assist alla sua prima stagione in Italia. Con i ciociari è arrivata la retrocessione, ma il 30 giugno è scaduta la cessione a titolo temporaneo nel club italiano e il baby talento è rientrato al Bayern Monaco. Ed è qui che i Die Roten hanno deciso di sigillare un nuovo accordo con il giocatore.

La felicità di Arijon Ibrahimović: "Sono felice di prolungare il mio contratto con il Bayern e di tornare a casa: ho giocato per questo club fin da giovane. La stagione nella Serie A italiana mi ha fatto crescere come persona e calciatore e ho imparato molto. Ora non vedo l'ora di iniziare qui. Voglio continuare a migliorare, dare tutto per la mia squadra e per il club e vincere molti titoli con il Bayern".

I primi passi. Prelevato dalle giovanili del Greuther Fürth nel 2014, il Norimberga ha potuto godere delle qualità di Ibrahimovic. Finché nell'estate del 2018 il tedesco è stato prelevato dal Bayern Monaco e girato nel settore giovanile. Da lì è cominciata la salita verso la vetta, approdando in prima squadra nell'arco di cinque anni.