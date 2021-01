Il Bayern trova il 2° ko di questo campionato: Hofmann scatenato, il 'Gladbach vince 3-2

Seconda sconfitta in questo campionato per il Bayern Monaco, che nel 15° turno di Bundes perde 3-2 in casa del Borussia Monchengladbach. E pensare che i bavaresi si erano portati sul doppio vantaggio grazie a un rigore di Lewandowski al 20' e un gol di Goretzka al 26'... Ci ha pensato il man of the match Hofmann, con una doppietta, a ripristinare il pari tra il 36' e 45', prima del gol partita di Neuhaus - sempre su assist di Hofmann - al 49'.

Il Bayern resta per ora in vetta alla classifica con 33 punti, ma il RB Lipsia domani potrebbe superarlo battendo il Borussia Dortmund nel big match del sabato. Il 'Gladbach, invece, raggiunge Union Berlino e Wolfsburg a quota 24 lunghezze, settimo in graduatoria.