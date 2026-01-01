Il Benfica di Mourinho perde altro terreno: 1-1 con il Casa Pia, titolo lontano e Sporting staccato
Il Benfica di José Mourinho perde un'altra occasione e frena contro il Casa Pia: solo 1-1 nella sfida che ha chiuso la 28^ giornata del campionato portoghese. Dopo il pareggio del Porto, il Benfica è rimasto dunque a 66 punti, scavalcato dallo Sporting (ora a +2) ed a -7 dalla squadra di Farioli. Dopo il gol messo a segno da Richard Rios al 68', il Benfica si è fatto riprendere al 78' dalla rete di Brito.
Il risultato
Casa Pia-Benfica 1-1
68' Rios (B), 78' Brito (CP)
La classifica
1. Porto 73 punti
2. Sporting Lisbona 68
3. Benfica 66
4. Braga 49
5. Famalicao 46
6. Gil Vicente 45
7. Estoril 37
8. Guimaraes 35
9. Moreirense 35
10. Alverca 32
11. Rio Ave 30
12. Arouca 29
13. Santa Clara 28
14. Estrela 28
15. Nacional 25
16. Casa Pia 25
17. Tondela 20
18. AFS 11
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